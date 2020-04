Vieni a vivere a Napoli, film su Rai2

“Vieni a vivere a Napoli” è una commedia ad episodi ma con un tema unico: il rapporto che Napoli ha con i cittadini immigrati.

Il film si compone di tre racconti scritti e diretti da tre registi napoletani.

“Vieni a vivere a Napoli” va in onda su Rai2, martedì 28 aprile 2020 alle ore 23.00.

Vieni a vivere a Napoli – Nina e Yoyo

Il primo episodio, dal titolo Nina e Yoyo, è diretto da Guido Lombardi.

Una donna napoletana, Anna, fa da balia a un bambino cinese. Tutto va per il meglio fino al giorno in cui Anna vince un concorso premio per un viaggio di una settimana. Chiederà al fratello portiere dello stabile in cui vivono, Nino, “nemico” da sempre del popolo cinese, di occuparsi di Chang il giovane bambino cinese. Da qui lo sviluppo della storia che porterà alla nascita di una bellissima amicizia.

Cast artistico: Gianfelice Imparato, Antonella Morea, Marco Li, Moses Mone, Pippo Cangiano, Riccardo Zinna, Salvatore Cantalupo, Massimo Andrei, Marianna Mercurio, Loretta De Falco, Franco Iavarone. E con Giovanni Esposito.

Vieni a vivere a Napoli – Luba

Il secondo episodio, Luba, è diretto da Francesco Prisco.

Luba Volkova vanta un passato da star. Dei suoi gloriosi fasti da presentatrice televisiva in Ucraina, però, le resta nient’altro che qualche malinconico ricordo. Dopo che il marito, noto politico ucraino, finisce in galera per uno scandalo di mazzette, ecco che anche la sua carriera da conduttrice naufraga miseramente. Luba, così, per tirare avanti, si ritrova costretta, come tante sue connazionali, a sbarcare in Italia, a Napoli per l’esattezza, a prestare servizio come badante di un vecchio burbero e malato. Il lavoro si rivela più duro del previsto e, in seguito a un banale incidente domestico, viene licenziata e cacciata di casa, ritrovandosi sola e spaesata ad affrontare la notte nelle minacciose strade di Napoli.

Cast artistico: Antonio Casagrande, Teresa Del Vecchio, Valentina Lapushova, Yuliya Mayarchuk, Mimmo Esposito, Antonio Milo, Ciro Capano. E con Giovanni Esposito.

Vieni a vivere a Napoli – Magnifico shock

Il terzo episodio, intitolato Magnifico shock, ha per regista Edoardo De Angelis.

Amila Diggamaralalage Bagga Lankapira è stato appena assunto in un bar del centro storico di Napoli per portare la colazione negli uffici. La prima cosa che gli hanno insegnato è che non deve rientrare senza farsi pagare. Nel suo primo giorno di lavoro Amila si troverà coinvolto “per sbaglio” negli appuntamenti di una cantante neomelodica in cerca di successo (Miriam Candurro), dal carattere forte e deciso, e del suo Manager (Massimiliano Gallo), tra matrimoni e serenate d’ amore…

Cast artistico: Massimiliano Gallo, Miriam Candurro, Diggamaralalage Bagga Lankapura, Saman Anthony, Pippo Pelo, Peppe Mastrocinque, Pasquale Amoroso, Marco Mario De Notaris. E con la partecipazione di Salvatore Misticone e con Giovanni Esposito.