Vivi e lascia vivere, seconda puntata – Anticipazioni – Rai1

Secondo appuntamento con “Vivi e lascia vivere”, la nuova serie televisiva che racconta la storia di Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci, una donna che nasconde alla famiglia un grande segreto e che si ritrova a gestire tre figli dopo la scomparsa prematura del marito.

La puntata va in onda giovedì 30 aprile 2020 alle ore 21.25 su Rai1.

Vivi e lascia vivere, gli episodi del 30 aprile 2020

La rinascita

Laura grazie all’aiuto di Toni apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione.

La fiducia

Laura coinvolge Marilù nella sua attività. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa.

Il cast

Elena Sofia Ricci: Laura;

Antonio Gerardi: Renato;

Silvia Mazzieri: Giada;

Carlotta Antonelli: Nina;

Giampiero De Concilio: Giovanni;

Iaia Forte: Marilù;

Bianca Nappi: Rosa;

Teresa Saponangelo: Daniela;

Riccardo Maria Manera: Nicola;

Irene Casagrande: Sara;

Emanuele Linfatti: Andrea;

Matteo Oscar Giuggioli: Luca;

Riccardo Lombardo: Saverio;

Orsetta De Rossi:Lorenza;

Daniele Orlando: Dario;

Massimo Nicolini: Matteo.

E con Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato.