Aspettando le Parole – 30 maggio – Gli ospiti

Nuovo appuntamento con “Aspettando le parole”, il programma di Rai3 con Massimo Gramellini e le sue storie.

L’ottava puntata va in onda sabato 30 maggio 2020 alle ore 20.30.

Marcello Lippi è il protagonista dell’intervista di copertina della puntata.

Aspettando le Parole – Gli ospiti

Tra gli ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Maria Cuffaro, volto storico del Tg3; Massimo Recalcati, autore del libro “La tentazione del muro”; Sergio Harari, pneumologo dell’Ospedale San Giuseppe di Milano; Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena (BO), che ha deciso di mettere a disposizione degli studenti delle elementari, medie, superiori il parco della città per poter festeggiare insieme la fine di questo insolito anno scolastico.

Ad Aspettando le Parole l’astronauta Paolo Nespoli in diretta da Houston e l’ex “Iena” Mauro Casciari in qualità di Assistente civico, la nuova figura professionale istituita per il controllo del rispetto delle regole anti-contagio.

Come sempre sarà dato spazio a straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

In apertura e in chiusura del programma la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.