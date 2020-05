Black or white, un film con Kevin Costner – Rai Movie

Su Rai Movie il film “Black or white” per la regia di Mike Binder, con Kevin Costner, Octavia Spencer e Gillian Jacobs.

Il film va in onda domenica 10 maggio 2020 alle ore 21.10.

Black or white – La trama

La figlia di Elliott Anderson muore dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno decide di prendersi cura della nipote perché considera il padre, tossicodipendente, corresponsabile della morte di sua figlia. Il mondo di Elliott viene letteralmente sconvolto quando la nonna paterna della bambina, Rowena (Octavia Spencer), chiede che Eloise venga affidata alle cure del padre, Reggie, un drogato che aveva abbandonato la figlia, subito dopo la morte della madre.

Ne scaturisce una battaglia per l’affidamento che fa riemergere vecchie convinzioni e pregiudizi a lungo rimasti sopiti.

Black or white è un film che poggia su un delicato equilibrio tra tragedia e commedia, nel raccontare la storia di un uomo disperato che deve trovare una strada, per sfuggire alla tristezza e alla disperazione, verso la comprensione e il perdono, il tutto in nome dell’amore per la sua nipotina.