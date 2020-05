Duran Duran, su Rai5 un documentario

L’epopea dei Duran Duran è al centro del documentario del regista Zoe Dobson “Duran Duran – There’s Something You Should Know”, in onda martedì 12 maggio 2020 alle ore 22.49 su Rai5.

Sette album per tracciare il loro impatto sulla musica, sulla moda e sui costumi, dall’esordio del 1981 alla reunion, passando per il successo di Wild Boys, la crisi, lo scioglimento e i riavvicinamenti.

Nel documentario, che prende il nome dall’omonimo brano tratto dall’album di esordio della band, interviste a Roger Taylor, John Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes per ripercorrere con loro i quasi 40 anni di collaborazione artistica, a partire da Birmingham dove la band si è formata tra il 1978 e il 1980.

Intervistati con loro, anche Andy Taylor, il chitarrista che ha fatto parte due volte della band, Boy George dei Culture Club, la modella Cindy Crawford, il regista Nick Egan, i produttori Mark Ronson e Nile Rodgers, Naomi Campbell e tanti altri.