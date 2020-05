Ho amici in Paradiso, film su Rai5

“Ho amici in Paradiso” è il film, scritto e diretto da Fabrizio Maria Cortese, in onda lunedì 25 maggio 2020 alle ore 22.13 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

Ho amici in Paradiso – La trama

Felice Castriota è un commercialista, impulsivo e un po’ superficiale. Il desiderio di arricchirsi e una certa avventatezza lo hanno portato a riciclare i soldi della malavita, ma si è fatto cogliere in flagrante. Così quando il Procuratore della Repubblica di Lecce gli propone, invece della galera, l’affido ai servizi sociali, Felice ci mette un attimo ad accettare l’offerta e a denunciare ‘U Pacciu, l’importante malavitoso per cui ha riciclato i soldi.

Al Centro “Don Guanella” di Roma, dove viene mandato, Felice s’imbatte in una realtà completamente diversa sia da quella che si aspettava sia da quella che aveva conosciuto fino a quel momento.

Uomo superficiale e abituato al lusso, si trova, tra mille difficoltà e resistenze, ad avere a che fare con persone che hanno menomazioni fisiche e intellettive anche gravi.

Lentamente, complice anche l’amore per Giulia, psicologa del Centro, la profonda amicizia che inizia a legarlo ad Antonio, giovane paziente appassionato dalla recitazione teatrale che non sa come dichiararsi a Carmelina, una ragazza down, splendida ballerina, Felice inizia a sentirsi per la prima volta parte di una nuova grande famiglia e si avvia a diventare finalmente quello che non è mai stato: un uomo.

Trova la sua giusta dimensione, promuove una messa in scena del Riccardo III di Shakespeare con i pazienti, coinvolgendo in essa anche il figlio di Giulia, adolescente inquieto alla ricerca di risposte.

Si sente rivalutato nella sua dignità proprio grazie al contatto con persone affette da disabilità e con la collaborazione degli operatori del Centro, riuscendo a recuperare i valori autentici della vita: i disabili diventano perciò i suoi nuovi amici, il suo Paradiso in terra.

Ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il passato torna a presentare il conto e Felice si ritrova a dover fronteggiare la minaccia di ‘U Pacciu, che non ha mai smesso di cercarlo.

Nel cast Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, Enzo Salvi, Emanuela Garuccio, Gabriele Dentoni, Erica Blanc, Christian Iansante, Giustina Buonomo e gli attori ospiti del Centro Don Guanella.