Il mondo sulle spalle, un film con Giuseppe Fiorello – Rai Premium

Va in onda su Rai Premium, venerdì 29 maggio 2020 in prima serata, il film di Nicola Campiotti “Il mondo sulle spalle”, con Giuseppe Fiorello.

Un racconto di un uomo che, come tutti, sa di dover combattere una battaglia quotidiana per difendere le cose che gli stanno a cuore – la famiglia, il lavoro, il futuro – senza perdere mai la speranza e la fiducia nel domani.

Il film è ispirato alla storia di Enzo Muscia, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il mondo sulle spalle – La trama

Marco è uno stimato tecnico specializzato nell’assemblaggio di componenti video, è sposato con Carla e i due aspettano un bimbo. Quella che sembra una vita tranquilla ha, però, una svolta improvvisa: sua moglie ha un parto prematuro e il bambino nasce con una malformazione e, da un momento all’altro, l’uomo si trova per strada perché la multinazionale per cui lavora decide di chiudere lo stabilimento.

Travolto dal destino, Marco decide di non rassegnarsi e di lottare insieme ai suoi colleghi. Quasi attingendo energia dalla battaglia disperata che suo figlio sta combattendo in ospedale, Marco si carica sulle spalle il destino suo e dei suoi compagni di lavoro; rischia in proprio il tutto per tutto; si lancia in una grande impresa.

Nel cast accanto a Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, Gianluca Gobbi, Viola Sartoretto, Claudia Penoni, Gianluca Ferrato, Antonio Zavatteri, Olivia Manescalchi, Enrico Ianniello.