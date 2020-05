“Il padre”, su Rai5 l’opera teatrale di Zeller

Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere sono i protagonisti dell’opera teatrale del drammaturgo francese Florian Zeller “Il padre”.

È il racconto dello spaesamento di un uomo affetto da Alzheimer la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone.

Lo spettacolo teatrale viene proposto da Rai Cultura domenica 3 maggio 2020 alle ore 16.34 su Rai5.

Il padre – La trama

Andrea (Alessandro Haber) è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, ma mostra i primi segni di una malattia che potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer.

Sua figlia Anna (Lucrezia Lante Della Rovere), che è molto legata a lui, cerca solo il suo benessere e la sua sicurezza. Ma l’inesorabile avanzare della malattia la spinge a proporre al padre di stabilirsi nel grande appartamento che condivide con il marito. Lei crede che sia la soluzione migliore per il padre che ha tanto amato e con cui ha condiviso le gioie della vita. Ma le cose non vanno del tutto come previsto: l’uomo si rivela essere un personaggio fantastico, che non è affatto deciso a rinunciare alla sua indipendenza.

La sua progressiva degenerazione getta nella costernazione i familiari. Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti di riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia.

La perdita dell’autonomia di Andrea progredisce a tal punto che la figlia è costretta a dover prendere decisioni al suo posto e contro la sua volontà.

La regia dell’opera teatrale “Il padre” è di Piero Maccarinelli.