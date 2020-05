La ruota delle meraviglie, su Rai3 il film di Woody Allen

“La ruota delle meraviglie” è un film di Woody Allen, con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet.

Un racconto che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni ’50. Luogo che ha sempre esercitato un forte fascino sul regista.

“La Ruota delle Meraviglie” è il secondo film di Allen realizzato con la collaborazione del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro, dopo Café Society.

Il film “La ruota delle meraviglie” va in onda su Rai3 venerdì 8 maggio 2020, in prima serata.

La ruota delle meraviglie – La trama

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

Il cast

Nel cast Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore, David Krumholtz, Robert C. Kirk, Tommy Nohilly, Tony Sirico, Steven R. Schirripa, John Doumanian, Thomas Guiry, Gregory Dann, Bobby Slayton, Michael Zegarski, Geneva Carr, Ed Jewett, Debi Mazar, Danielle Ferland, Maddie Corman, Jacob Berger, Jenna Stern, Michael Striano, John Mainieri.