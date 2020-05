L’allieva 2, quarta puntata – Rai1

Il quarto appuntamento con la fiction “L’allieva 2“ è in programma su Rai1 domenica 10 maggio 2020 in prima serata.

Come sempre, Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi, specializzanda in medicina legale, e Lino Guanciale nel ruolo del dott. Claudio Conforti.

La serie è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele”.

“L’allieva 2”, gli episodi della quarta puntata

Nel primo episodio, intitolato Il passaggio, Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c’è dell’altro. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, Alice apprende dall’ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Conoscere la verità non la farà stare meglio.

Nel secondo episodio, dal titolo Insospettabili, un famoso chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali: è quasi certa che Conforti stia nascondendo qualcosa sul caso che stanno seguendo. Lo spirito d’osservazione di Alice sarà decisivo per comprendere quanto è accaduto e per permettere a Claudio di svelare i motivi del suo strano comportamento.

Il cast de “L’allieva 2”

Alice Allevi – Alessandra Mastronardi

Claudio Conforti – Lino Guanciale

Sergio Einardi – Giorgio Marchesi

Arthur Malcomess – Dario Aita

Prof. Malcomess, “Il Supremo” – Tullio Solenghi

Lara – Francesca Agostini

Calligaris – Michele Di Mauro

Paolone – Emmanuele Aita

Erika Lastella – Claudia Gusmano

Cordelia – Anna Dalton

Marco – Pierpaolo Spollon

Prof.ssa Boschi, “La Wally” – Giselda Volodi

Agente Visone – Fabrizio Coniglio

Dott. Ancheschi – Francesco Procopio

Yukino – Jun Ichikawa

Beatrice Alimondi – Chiara Ricci

Nonna Amalia – Marzia Ubaldi

Ambra Negri Della Valle – Martina Stella