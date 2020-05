L’allieva 2, quinta puntata – Rai1

Il quinto appuntamento con la fiction “L’allieva 2“ è in programma su Rai1 domenica 17 maggio 2020 in prima serata.

Come sempre, Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi, specializzanda in medicina legale, e Lino Guanciale nel ruolo del dott. Claudio Conforti.

La serie, per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele”.

“L’allieva 2”, gli episodi della quinta puntata

Nel primo episodio, intitolato L’apostolo americano, Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventerà direttore dell’Istituto e dice alla ragazza di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L’atmosfera romantica viene bruscamente interrotta dal tragico ferimento del vicequestore Calligaris davanti l’ingresso dell’istituto. Le indagini allontaneranno progressivamente Claudio e Alice: troppo diversi i loro modi di reagire alle emozioni, al dolore e alle avversità.

Nel secondo episodio, dal titolo Talento mortale, un misterioso malore provoca la morte di una giovane oboista e il sopralluogo compiuto da Conforti e Alice in un lussuoso studio di registrazione porta l’allieva a riflettere su pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento e l’ambizione sfrenata. In Istituto, intanto, viene comunicato il vincitore del concorso per Baltimora.

Il cast de “L’allieva 2”

Alice Allevi – Alessandra Mastronardi

Claudio Conforti – Lino Guanciale

Sergio Einardi – Giorgio Marchesi

Arthur Malcomess – Dario Aita

Prof. Malcomess, “Il Supremo” – Tullio Solenghi

Lara – Francesca Agostini

Calligaris – Michele Di Mauro

Paolone – Emmanuele Aita

Erika Lastella – Claudia Gusmano

Cordelia – Anna Dalton

Marco – Pierpaolo Spollon

Prof.ssa Boschi, “La Wally” – Giselda Volodi

Agente Visone – Fabrizio Coniglio

Dott. Ancheschi – Francesco Procopio

Yukino – Jun Ichikawa

Beatrice Alimondi – Chiara Ricci

Nonna Amalia – Marzia Ubaldi

Ambra Negri Della Valle – Martina Stella