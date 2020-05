“L’elisir d’amore” di Donizetti su Rai5

L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti – Photo Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

“L’elisir d’amore“, il capolavoro in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, viene proposto da Rai Cultura giovedì 28 maggio 2020 alle ore 10.00 su Rai5.

Si tratta di una produzione del Teatro alla Scala andata in scena all’Aeroporto di Milano Malpensa nel 2015.

Uno spettacolo che assume una forma inedita coinvolgendo come in un flash mob il pubblico in transito. I coristi del Teatro alla Scala intervengono e si muovono da punti diversi dell’aeroporto milanese che per un giorno si trasforma in teatro e studio televisivo.

Sul podio il Maestro Fabio Luisi. La regia e le scene sono di Grischa Asagaroff, i costumi di Fulvia Roverselli, i costumi storici di Tullio Pericoli.

L’opera

L’opera, composta da Donizetti nel 1832 in soli 14 giorni, è ritenuta, insieme alla triade rossiniana L’italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, uno degli esempi più alti dell’opera comica ottocentesca.

“L’elisir d’amore” è stata rappresentata la prima volta il 12 maggio 1832 alla Cannobiana di Milano con grande successo.

La storia, ricca di intrighi e di malintesi, è quella dell’ingenuo Nemorino che, innamorato di Adina, fa di tutto per conquistarla mentre lei sta per sposare Belcore, sergente dell’esercito. Nemorino si fa convincere dal dottor Dulcamara ad acquistare un magico filtro d’amore – in realtà semplice vino rosso – che dovrebbe aiutarlo nell’impresa. Avendo bisogno di denaro per comprare altro elisir, Nemorino è costretto ad arruolarsi nella compagnia di Belcore, suscitando il turbamento di Adina che si decide quindi a confessargli il proprio affetto. Belcore accetta la sconfitta d’amore, convinto di trovare presto un’altra giovane da corteggiare, mentre Dulcamara decanta le lodi del suo potentissimo elisir.

L’elisir d’amore – Personaggi e interpreti

Adina: Eleonora Buratto;

Nemorino: Vittorio Grigolo;

Belcore: Mattia Olivieri;

Dulcamara: Michele Pertusi;

Giannetta: Bianca Tognocchi.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Bruno Casoni.