Louis Armstrong su Rai5

Una performance del volto più buono del Jazz: Louis “Satchmo” Armstrong. Un concerto girato in pellicola ad Anversa nel 1959, che ritorna a splendere dopo un accurato lavoro di restauro e che Rai Cultura propone giovedì 14 maggio 2020 alle ore 24.37 su Rai5.

Ad accompagnare Louis Armstrong sul palco, la sua All Star Band: Trummy Young (trombone),“Peanuts” Hucko (clarinetto), Billy Kyle (piano), Mort Herbert (basso), Danny Barcelona (batteria), Velma Middleton (vocal).

In scaletta brani da non perdere come “When its sleepy time down South”, “Back home again in Indiana”, “Basin street blues”, “Tiger Rag / Now You Has Jazz”, “Love Is Just Around the Corner”, “C’est si bon”, “Mack the knife”, “Stompin’ at the Savoy”, “St-Louis Blues”, “Ko-Ko-Mo (I Love You So)”, “When the saints go marching in”, “Talk to me baby”, “La vie en rose”.