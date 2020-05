Love is all you need, film su Rai Movie

“Love is all you need” di Susanne Bier è una commedia sentimentale ambientata tra Copenhagen e Sorrento, in onda giovedì 7 maggio 2020 alle ore 21.10 su Rai Movie.

Pierce Brosnan e Trine Dyrholm sono i protagonisti di questa commedia romantica in cui si fronteggiano due famiglie danesi riunite per un matrimonio in Italia. Che succede quando il padre dello sposo si innamora della madre della sposa?

La regista torna ai toni più solari che l’hanno resa famosa in patria, senza rinunciare a quell’intensa esplorazione emotiva che da sempre contraddistingue il suo cinema.

«Volevo girare un film che avesse per protagoniste delle persone vulnerabili, un film sulle cose della vita di cui faremmo volentieri a meno ma che, se raccontate in chiave di commedia, possono sollevare lo spirito – afferma la regista Susanne Bier -. In Ida e Philip abbiamo trovato dei personaggi la cui vulnerabilità combina il peso di un argomento drammatico e la leggerezza di un tocco umoristico. Li abbiamo portati nel posto più romantico che si potesse immaginare, insieme a un gruppo di personaggi da commedia; quindi – continua la regista – abbiamo usato la componente di divertimento e quella sentimentale come degli strumenti, non per ammorbidire i contenuti drammatici del film, ma piuttosto per farli risaltare più chiaramente, permettendo a questi due universi opposti di arricchirsi l’un l’altro. In questo modo abbiamo potuto descrivere tutti i protagonisti, nella loro buona e cattiva sorte, con tutta l’attenzione e la tenerezza che meritano».

Nel cast di “Love is all you need” Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Christiane Schaumburg-Müller, Micky Skeel Hansen, Ciro Petrone.