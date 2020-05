Luisa Spagnoli, in un film la sua storia – Rai Premium

Su Rai Premium il film Luisa Spagnoli, per la regia di Lodovico Gasparini, con Luisa Ranieri, Vinicio Marchioni e Matteo Martari.

Il film va in onda martedì 5 maggio 2020 in prima serata.

È la storia di una donna di umili origini che nei primi anni del Novecento, destreggiandosi tra mille difficoltà e altrettanti retaggi culturali, trasformò i suoi sogni in “impresa”, prima fondando l’impero dolciario della Perugina e poi dando vita ad un marchio di moda che conquistò il mondo, trasformando un “semplice nome”, il suo, “Luisa Spagnoli”, in una vera e propria icona dello stile made in Italy.

Luisa Spagnoli – La trama del film

La giovane Luisa Spagnoli (Luisa Ranieri) decide di rilevare una piccola confetteria ormai in abbandono. Lo fa per sfuggire al destino che la vorrebbe casalinga o sotto padrone; lo fa per dare un futuro anche ai suoi tre figli.

Per realizzare il suo sogno, Luisa lavora fino a notte fonda con grandissimi sacrifici. Non è visto, inoltre, di buon occhio che sia una donna a guidare un’azienda. Ma lo spettro della chiusura è sempre dietro l’angolo, forse per questo Luisa tenta un gesto più che audace per una donna di allora: propone ai Buitoni, già allora noti industriali, un’alleanza. Nasce la società destinata a innovare profondamente il modo di produrre, vendere, pubblicizzare, gestire il personale, consumare cioccolate, caramelle, dolciumi: la Perugina.

Il capostipite dei Buitoni, Francesco (Massimo Dapporto), incarica il figlio minore, Giovanni (Matteo Martari), di risanare i conti della Perugina.

Lui e Luisa hanno caratteri forti e lo scontro fin dall’inizio è inevitabile. Si detestano, poi imparano a stimarsi. Grazie agli sforzi congiunti la Perugina conquista quote sempre più rilevanti di mercato.

Nasce un sentimento d’amore tra Luisa e Giovanni nonostante la differenza di età e i rischi che i due amanti corrono in una città piccola come Perugia.

Uniti ormai sul lavoro e nella vita, Luisa e Giovanni danno un impulso formidabile all’azienda. Luisa è anche attentissima alle condizioni di vita delle operaie: fa aprire in fabbrica un asilo nido, cosa mai vista.

La Perugina è più forte che mai, sorta praticamente dal nulla crea centinaia di posti di lavoro e vende i suoi prodotti ovunque, in Italia e nel mondo, portando il nome della città fino a New York.

Luisa, poi, si getta in un’altra impresa: la creazione di una casa di moda (quella che ancora oggi prende il suo nome). Ha sempre avuto un talento per la sartoria ed è convinta che non esista ancora una moda adatta alla donna moderna. La inventerà lei, cominciando con poche lavoranti.