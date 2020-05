The Resident, su Rai Premium la replica della prima stagione

Su Rai Premium la replica della prima stagione di “The Resident“, il medical drama con Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette Renée Wilson, Moran Atias, Melina Kanakaredes.

In onda giovedì 28 maggio 2020 alle ore 21.20, “The Resident” è ambientato al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta.

Protagonista è il dottor Conrad Hawkins, uno specializzando risoluto, istintivo e geniale, dai modi anticonvenzionali, a cui viene affidato il tirocinante dottor Devon Pravesh, fresco di laurea e animato da grandi ideali continuamente messi in discussione dalla pratica medica quotidiana molto lontana da quella che ha studiato sui libri.

Tra coloro che temono la genialità di Conrad c’è il primario di Chirurgia, il dottor Randolph Bell, la cui fama garantisce alla struttura sanitaria ingenti finanziamenti. Il luminare, però, da qualche tempo soffre di tremore alle mani.

The Resident, Gli episodi

Primo giorno

Dopo aver conseguito la laurea ad Harvard, il dottor Devon Pradesh inizia il suo tirocinio presso il Chaistain Memorial Hospital di Atlanta. A seguirlo è il dottor Conrad dotato di grandi capacità. Conrad è in contrasto con il dottor Randolph Bell, il capo della Chirurgia.

Indipendence day

Un paziente, in lista per un trapianto di cuore, riceve finalmente la notizia che aspettava da due anni. In ospedale però è ricoverato un membro del Congresso che, durante una battuta di caccia, ha avuto un infarto.

Compagni d’armi

A una giovane studentessa di medicina viene diagnosticato un grave tumore. Purtroppo, la ragazza non è coperta da assicurazione e la consulente finanziaria dell’ospedale si oppone ad un suo ricovero a spese della struttura sanitaria. Mentre si cerca di trovare una soluzione per assicurare a Louisa cure adeguate, il dottor Bell inizia una terapia per bloccare il tremore della sua mano.