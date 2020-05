“Vita, cuore, battito”, film con gli Arteteca – Rai2

Rai2 trasmette, martedì 26 maggio 2020 in prima serata, il film di Sergio Colabona “Vita, cuore, battito”, con gli Arteteca (Enzo e Monica).

Vita, cuore, battito – La trama

Enzo e Monica sono due fidanzati trentenni della periferia di Napoli.

Enzo lavora in un negozio di abbigliamento giovanile, è un ragazzo buono ma distratto, riesce a mantenere il suo posto di lavoro più per pietà del suo datore di lavoro che per le sue attitudini professionali.

Monica, invece, lavora come parrucchiera ed estetista.

Le loro giornate e quelle dei loro amici trascorrono tra piccole e semplici soddisfazioni. Ma un giorno la vita di Enzo e Monica viene stravolta. Enzo insieme al suo datore di lavoro vince clandestinamente un terno al lotto.

La vincita di Enzo non viene liquidata tutta in denaro ma in parte viene saldata con un viaggio culturale, in Spagna, che prevede la visita a musei e monumenti, la partecipazione a concerti e a incontri di meditazioni.

Enzo e Monica partono per il loro viaggio ma le difficoltà non si fanno attendere. Sono continuamente due pesci fuor d’acqua, la loro semplicità è continuamente in contrasto con il contesto in cui si trovano. Ma anche se i due fidanzati cercano di defilarsi, la loro inseparabile guida, Gino, sistematicamente li rimette in riga, costringendoli a rispettare il programma.

Durante il viaggio i due protagonisti incontrano Roberto, che porterà non pochi problemi alla coppia partenopea.

Al ritorno a Napoli Enzo e Monica si rendono conto che la loro vita non sarà più la stessa.

Nel cast gli Arteteca (Enzo e Monica), Francesco Cicchella, Pasquale Palma, Gennaro Scarpato, Maria Bolignano.

Con la partecipazione di Sal Da Vinci, Benedetto Casillo, Mimmo Esposito, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Rosaria D’Urso.

Il trailer