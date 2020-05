Vivi e lascia vivere, quarta puntata

Quarto appuntamento con la serie “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci.

Su Rai1 giovedì 14 maggio 2020 in prima serata altri due episodi della fiction.

Vivi e lascia vivere – Gli episodi della quarta puntata

La scoperta

Laura continua a nascondere a tutti un enorme segreto. Dopo aver capito che Toni non è la persona che vuol far credere a tutti di essere, ha deciso di non frequentarlo più, ma quando lui all’improvviso si sente male, Laura decide di andare a trovarlo in ospedale.

Nina conosce meglio Andrea, un ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche.

Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola.

L’inganno

Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura.

Il cast

Elena Sofia Ricci: Laura;

Antonio Gerardi: Renato;

Silvia Mazzieri: Giada;

Carlotta Antonelli: Nina;

Giampiero De Concilio: Giovanni;

Iaia Forte: Marilù;

Bianca Nappi: Rosa;

Teresa Saponangelo: Daniela;

Riccardo Maria Manera: Nicola;

Irene Casagrande: Sara;

Emanuele Linfatti: Andrea;

Matteo Oscar Giuggioli: Luca;

Riccardo Lombardo: Saverio;

Orsetta De Rossi:Lorenza;

Daniele Orlando: Dario;

Massimo Nicolini: Matteo.

E con Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato.