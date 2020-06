“Amleto” di Shakespeare su Rai5

Su Rai5, giovedì 18 giugno 2020 alle ore 15.49, la tragedia di Shakespeare Amleto, andata in scena nel 1955, con Vittorio Gassman, Memo Benassi, Elena Zareschi, Anna Maria Ferrero, Luigi Vannucchi, Giulio Bosetti.

Il debutto a teatro di questo spettacolo risale al 28 novembre 1952. Il testo, appositamente ritradotto da Luigi Squarzina, viene presentato al pubblico italiano nella sua sostanziale integrità.

Amleto – La trama

Amleto è un principe della Danimarca. Lo spettro del padre chiede vendetta per la propria morte, dovuta al fratello Claudio, che gli è succeduto al trono subito dopo e ha sposato la vedova, la regina Gertrude. Il principe medita di vendicare l’uccisione del padre.

Amleto, per allontanare i sospetti del re, simula una forma di follia, attribuita all’amore per Ofelia, figlia del ciambellano Polonio. Ma il re non è convinto di questa interpretazione e chiede di indagare lo strano comportamento del principe.

A seguito di una rappresentazione teatrale, nella quale viene inscenato dinanzi al re il dramma della morte del padre di Amleto, Claudio comprende che il principe ha capito ogni cosa.

Amleto ha con la madre un concitato confronto durante il quale per errore, uccide Polonio, nascosto nella camera della regina per spiare il colloquio. Il principe viene inviato in Inghilterra. Al suo ritorno, assiste al funerale di Ofelia che per il dolore si è lasciata annegare nel fiume.

Laerte, figlio di Apolonio e fratello di Ofelia, chiede giustizia e viene spinto dal re ad affrontare Amleto in duello…