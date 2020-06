Wembley, Londra, 2016: la reunion dei Culture Club. La formazione originale capitanata da Boy George reinterpreta i grandi successi della band.

Un evento che Rai Cultura propone giovedì 25 giugno 2020 alle ore 23.12 su Rai5.

Tra i brani in scaletta: Church Of The Poison Mind, It’s A Miracle, I’ll Tumble For You, Move Away, Everything I Own, Black Money, Time (Clock Of The Heart), Like I Used To, Different Man, Miss Me Blind.