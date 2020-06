“Don Carlo” di Verdi su Rai5

Rai Cultura propone martedì 16 giugno 2020 alle ore 10.00 su Rai5 “Don Carlo“, il capolavoro di Giuseppe Verdi, su libretto di Joseph Méry e Camille du Locle.

La versione presentata è quella in quattro atti in lingua italiana, andata in scena nel 2017 in occasione dell’ottantesimo anniversario del Maggio Musicale Fiorentino.

Sul podio il Maestro Zubin Mehta alla guida dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

La regia teatrale è di Giancarlo del Monaco. Regista associata Sarah Schinasi. Le scene sono di Carlo Centolavigna. I costumi sono di Jesús Ruiz, le luci di Wolfgang von Zoubek.

“Don Carlo” è stato rappresentato la prima volta l’11 marzo 1867 a Parigi.

Don Carlo – Personaggi e intepreti

Don Carlo: Roberto Aronica;

Elisabetta di Valois: Julianna Di Giacomo;

Filippo II: Dmitry Beloselskiy;

Rodrigo, marchese di Posa: Massimo Cavalletti;

Principessa Eboli: Ekaterina Gubanova;

Il Grande Inquisitore: Eric Halfvarson;

Un frate: Oleg Tsybulko;

Una voce dal cielo: Laura Giordano;

Tebaldo: Simona Di Capua;

Il Conte di Lerma: Enrico Cossutta;

Un araldo reale: Saverio Fiore;

Deputati fiamminghi: Tommaso Barea, Benjamin Cho, Qianming Dou, Min Kim, Chanyoung Lee, Dario Shikhmiri;

Figuranti speciali: Elena Barsotti, Chiara Catelani, Gaia Mazzeranghi, Ylenia Mendolicchio, Mauro Barbiero, Cristiano Colangelo, Pierangelo Preziosa, Leonardo Velletri.

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino.

Maestro del Coro Lorenzo Fratini.