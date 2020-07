“Nessuno mi può giudicare”, film su Rai1

Su Rai1, giovedì 23 luglio 2020 in prima serata, il film di Massimiliano Bruno “Nessuno mi può giudicare“, con Paola Cortellesi e Raoul Bova.

Nessuno mi può giudicare – La trama

Alice vive in una bella villetta di Roma Nord, ha un marito, un figlio e tre domestici. La sua vita sembra un sogno dorato ma si rivelerà ben presto un incubo.

Suo marito muore improvvisamente e lei rimane sul lastrico con un debito da saldare e con lo spauracchio che i servizi sociali le portino via il figlio.

A questo punto Alice e suo figlio lasciano i quartieri alti della città per andare a vivere in periferia. Alice dovrà inventarsi qualcosa per guadagnare molto denaro in poco tempo.

Nel cast Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Valerio Aprea, Lucia Ocone, Lillo, Riccardo Rossi, Pietro De Silva, Fausto Leali, Hassani Shapi, Massimiliano Delgado, Awa Ly, Sergio Zecca, Giuseppe Antignati, Carlo De Ruggeri, Luca Angeletti, Laura De Bart, Maurizio Perone, Giovanni Bruno.