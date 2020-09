Enrico Brignano su Rai2 con “Un’ora sola Vi vorrei”

Enrico Brignano torna in tv con “Un’ora sola Vi vorrei”, un progetto in cinque prime serate, in onda da martedì 22 settembre 2020 su Rai2.

Sessanta minuti per fare tutto. Uno show che mescola diversi ingredienti con la cifra che è propria di Brignano.

Vi sono i monologhi sull’attualità e vi è la musica, suonata e ballata, con una band presente in studio e dei danzatori e performers.

Non mancano ospiti di eccezione, chiamati a mettersi in gioco e a divertirsi insieme al padrone di casa per dare vita a uno spettacolo all’insegna del dinamismo.

Nella prima puntata viene coinvolta sul tema portante del programma, il tempo, la cantautrice Malika Ayane.

“Un’ora sola Vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo, prodotto da Itv Movie per Rai2. La regia è di Cristiano D’alisera.