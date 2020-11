Max Pezzali, è uscito l’album “Qualcosa di nuovo”

Max Pezzali torna con un nuovo album di inediti dal titolo “Qualcosa di nuovo“.

Nell’album sono presenti alcuni featuring: da Tormento a Gionny Scandal per finire con J-Ax.

Questa la tracklist:

– Qualcosa di nuovo;

– Non smettere mai;

– 7080902000 (feat. J-Ax);

– I ragazzi si divertono;

– Più o meno a metà;

– In questa città;

– Se non fosse per te;

– Sembro matto (feat. Tormento);

– Noi c’eravamo;

– Siamo quel che siamo (feat. Gionny Scandal);

– Il senso del tempo;

– Welcome to Miami (South Beach).

L’album è stato anticipato dal singolo omonimo scritto insieme a Jacopo Ettore e Michele Canova che ne ha curato la produzione a Los Angeles.

Il video del brano “Qualcosa di nuovo” è nato da un’idea di Fabio Volo, che ne è anche protagonista, ed è stato diretto dal regista Gianluca Leuzzi.



Guarda il video del brano “Qualcosa di nuovo”