Rai1 propone, mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21.50, il film di Marco Tullio Giordana “Nome di donna“.

Nome di donna – La trama

Nina (Cristiana Capotondi) si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un mondo quasi fiabesco dove però si cela un segreto scomodo e torbido.

Nina sarà costretta a confrontarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il direttore della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco), in un’avvincente e appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Nel cast Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Adriana Asti, Stefano Scandaletti, Bebo Storti, Michela Cescon, Laura Marinonie, Anita Kravos, Stefania Monaco, Renato Sarti, Patrizia Punzo, Patrizia Piccinini, Vanessa Scalera, Linda Caridi.