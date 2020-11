“Non è mai troppo tardi” – Rai Premium

Su Rai Premium va in onda, domenica 15 novembre 2020 alle ore 21.20, la fiction “Non è mai troppo tardi” dedicata al maestro Alberto Manzi, che negli anni Sessanta, grazie alle sue appassionate lezioni, ha insegnato a tantissimi italiani a leggere e scrivere attraverso la televisione.

Manzi ha portato la scuola dentro le case della povera gente, è arrivato da chi non aveva potuto completare gli studi e ha permesso a tantissimi italiani di prendere la licenza elementare in un momento storico in cui l’analfabetismo era un problema sociale.

Come racconta la fiction diretta da Giacomo Campiotti ed interpretata da Claudio Santamaria e Nicole Grimaudo, Alberto Manzi è stato un innovatore della didattica e, considerando il periodo che stiamo vivendo, un precursore della didattica a distanza.

“Non è mai troppo tardi” ripercorre l’avventura umana e professionale di Alberto Manzi, dalla prima cattedra in un carcere minorile di Roma fino all’esperienza in televisione.