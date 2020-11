The Doors, la storia dell’album “L.A. Woman” – Rai5

“The Doors. Mr Mojo Risin’: The Story of L.A. Woman” è il documentario, in onda su Rai5 mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 23.06, che racconta la genesi dell’album “L.A. Woman” dei Doors.

Attraverso immagini di repertorio e interviste, il documentario spiega come è nato il disco e disegna il ritratto di un musicista, Jim Morrison, scomparso troppo presto, che con la sua band ha influenzato più di una generazione.

L.A. Woman, sesto album dei Doors, è considerato il testamento di Jim Morrison. L’artista lascerà Los Angeles dopo l’incisione alla volta di Parigi.

Tra i brani più noti dell’album “Riders On The Storm“.

La storia dell’album “L.A. Woman” viene ripercorsa attraverso i contributi dei componenti del gruppo Ray Manzarek, John Densmore, Robby Krieger e di amici dell’epoca.