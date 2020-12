Concerto di Natale 2020 del Teatro alla Scala – Il programma

Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Rai Cultura propone su Rai1, giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 10.25, il Concerto di Natale 2020 del Teatro alla Scala di Milano.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti.

Il programma, interamente mozartiano, prevede:

– il Concerto per pianoforte n° 9 in Mi bemolle maggiore K 271 “Jeunhomme”, con la solista Beatrice Rana;

– il mottetto “Exsultate, jubilate”, con il soprano Aida Garifullina;

– la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 “Jupiter”.

Il Concerto n° 9, composto a Salisburgo tra il 1776 e il 1777 da Mozart ventenne, è considerato un punto di svolta nell’attività del compositore che vi sperimenta per la prima volta innovazioni stilistiche che ricorreranno nella produzione più matura.

Ancora precedente, e strettamente legato a Milano, è il mottetto “Exsultate, jubilate”. La prima esecuzione è documentata presso il convento dei Teatini nel gennaio 1773.

Alla piena maturità appartiene invece la Sinfonia n° 41, completata a Vienna nell’agosto 1788 a suggello di tre mesi di intensissima attività sinfonica in cui nacquero anche le sinfonie in Mi bemolle maggiore K. 543 e in Sol minore K. 550.

Il concerto sarà riproposto su Rai5 venerdì 25 dicembre 2020.