“Don Carlo” di Verdi su Rai5 – Dirige Daniele Gatti

Don Carlo di Giuseppe Verdi – Photo Marco Brescia © Teatro alla Scala

Il capolavoro di Giuseppe Verdi “Don Carlo” che ha inaugurato la Stagione 2008/2009 del Teatro alla Scala viene riproposto su Rai5 domenica 20 dicembre 2020 alle ore 10.00.

Sul podio il Maestro Daniele Gatti.

La regia e le scene sono firmate da Stéphane Braunschweig. I costumi sono di Thibault van Craenenbroeck, le luci di Marion Hewlett.

Sul palcoscenico un cast di fama internazionale. Tra gli interpreti il tenore Stuart Neill, il basso Ferruccio Furlanetto, il soprano Fiorenza Cedolins, il baritono Dalibor Jenis, il mezzosoprano Dolora Zajick, il basso Anatolij Kotscherga.

L’opera, eseguita nella versione in italiano in quattro atti, con l’aggiunta del lamento alla morte di Posa preso dalla prima edizione, è messa in scena in un bianco e nero quasi totale, con i personaggi principali doppiati da controfigure che rappresentano loro stessi bambini, a evocare un passato fortemente influente sul loro drammatico presente.

Don Carlo – Personaggi e intepreti

Filippo II: Ferruccio Furlanetto;

Don Carlos: Stuart Neill;

Rodrigo: Dalibor Jenis;

Grande inquisitore: Anatoli Kotscherga;

Frate: Diogenes Randes;

Elisabetta di Valois: Fiorenza Cedolins;

Principessa d’Eboli: Dolora Zajick;

Tebaldo: Carla Di Censo;

Conte di Lerma: Cristiano Cremonini;

Araldo reale: Carlo Bosi;

Voce dal cielo: Irena Bespalovaite;

Deputato fiammingo: Filippo Bettoschi;

Deputato fiammingo: Davide Pelissero;

Deputato fiammingo: Ernesto Panariello;

Deputato fiammingo: Chae Jun Lim;

Deputato fiammingo: Alessandro Spina;

Deputato fiammingo: Luciano Montanaro.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Maestro del Coro Bruno Casoni.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.