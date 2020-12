Omaggio a Beethoven su Rai5

È affidato alla bacchetta di Daniel Harding e a quella di Claudio Abbado l’omaggio a Ludwig Van Beethoven su Rai5, in occasione del 250° anniversario della sua nascita, giovedì 17 dicembre 2020 a partire dalle ore 20.30.

Daniel Harding con l’Orchestra Rai

La serata si apre con la diretta dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino – senza la presenza di pubblico in sala – del concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Sul podio Daniel Harding.

In programma due tra le più amate sinfonie di Beethoven: la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67.

Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker

Alle ore 21.31, sempre su Rai5, è la volta di Claudio Abbado che, nel concerto registrato nel 2001 alla Philharmonie di Berlino, dirige la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven con i Berliner Philharmoniker.

Solisti Karita Mattila, Violeta Urmana, Thomas Moser, Eike Wilm Schulte.

La regia televisiva è di Bob Coles.