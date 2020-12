“Professore per amore”, film su Rai Movie

Su Rai Movie, sabato 12 dicembre 2020 alle ore 21.10, va in onda il film di Marc Lawrence “Professore per amore”, con Hugh Grant e Marisa Tomei.

Professore per amore – La trama

Alla fine degli anni ‘90 lo sceneggiatore Keith Michaels era all’apice della fama: autore di un film di successo che gli era valso l’Oscar, una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell’umorismo e un fascino tutto British. Quindici anni dopo Keith, sulla soglia dei 50, non scrive da tempo, è divorziato, sull’orlo del lastrico.

Lontano da Hollywood, si trasferisce per tenere un corso di sceneggiatura in un’università fuori New York, a Binghamton. L’idea di insegnare e di lasciare la città non lo alletta per nulla, ma spera di guadagnare un po’ di soldi e riacquistare un po’ di autostima.

Mai e poi mai avrebbe immaginato di incontrare una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, di appassionarsi tanto all’insegnamento.

Nel cast Hugh Grant, Marisa Tomei, Jonathan Kimble Simmons, Allison Janney, Chris Elliott, Olivia Luccardi, Aja Naomi King, Bella Heathcote.