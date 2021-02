“La fanciulla del West” di Puccini – Rai5

Al Teatro Nuovo di Spoleto nel 1985 è andata in scena l’opera di Giacomo Puccini “La fanciulla del West“.

Lo spettacolo viene riproposto da Rai Cultura venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 10.00 su Rai5.

- Advertisement -

Sul podio il Maestro Christian Badea.

La regia e le scene sono Bruce Beresford e Ken Adam.

Sul palcoscenico Anne-Marie Antoine, Benito di Bella, Maurice Stern, Jonathan Green, Gregory Stapp, Charles Damsel.

La regia televisiva è di Fernanda Turvani.

La fanciulla del West – L’opera

- Advertisement -

Puccini assistette a una rappresentazione del dramma The Girl from the Golden West di David Belasco durante un viaggio a New York nel 1907, ne acquisì i diritti chiedendo a Carlo Zangarini di trarne un libretto. A Zangarini subentrò poi Guelfo Civinini.

Iniziata nel 1908, nel 1910 l’opera era pronta per le scene. La prima ebbe luogo al Metropolitan il 10 dicembre sotto la bacchetta di Toscanini, il quale aveva apportato alcune modifiche. Fu questa versione toscaniniana a entrare nella tradizione e nella prassi esecutiva.

La Scala ospitò la prima ripresa con Tullio Serafin nel 1912.