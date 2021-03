“L’uomo sul treno”, film su Rai4

Su Rai4, venerdì 12 marzo 2021 alle ore 21.22, il thriller di Jaume Collet-Serra “L’uomo sul treno“, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill, Elizabeth McGovern.

L’uomo sul treno – La Trama

Michael è un ex agente del dipartimento di polizia di New York che ogni giorno prende lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro.

Un giorno viene avvicinato da una psicologa e sfidato per gioco a identificare una specifica persona sul loro stesso treno prima dell’ultima fermata.

Michael accetta la sfida, ma si ritrova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri.

Nel cast Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth Mcgovern, Jonathan Banks, Florence Pugh.