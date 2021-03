Màkari, I colpevoli sono matti – Rai1

Su Rai1 la prima puntata della nuova serie televisiva “Màkari“, con Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna e la regia di Michele Soavi.

“I colpevoli sono matti” è il titolo dell’episodio in onda lunedì 15 marzo 2021 in prima serata, tratto dai racconti di Gaetano Savatteri I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo, editi da Sellerio.

Màkari – I colpevoli sono matti – Trama

Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Lascia Roma e ritorna in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una nuova vita.

A Màkari Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra Suleima, che è subito uno spiraglio di luce, la possibilità di un amore.

Ma saranno soprattutto la vicenda di un bambino, morto in circostanze tutt’altro che chiare, e il dramma di un operaio che ha perso il posto dopo trent’anni di duro lavoro a strapparlo dal proprio senso di fallimento e a fargli scoprire la sua più autentica vocazione, quella di scrittore. Uno scrittore con un particolare fiuto per le indagini che, quando si imbatte in un mistero, è determinato ad andare fino in fondo.

Il cast

Nel cast Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Sergio Vespertino, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Maribella Piana, Antonio Liotta, Vanessa Galipoli, Francesco Occhipinti, Valentina Apollon, Giuseppe Provinzano, Alvo Paternò, Matteo Galfano, Francesco Capizzi, Aurora Peres, Davide Dolores, Carmelo Burrafato, Ludovico Caldarera, Claudia Gambino, Daniele Pilli, Antonio Ribisi La Spina.