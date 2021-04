“Mai Stati Uniti”, film su Rai Movie – La trama

Cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, sono le protagoniste di “Mai Stati Uniti”, film di Carlo Vanzina in onda mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 21.10 su Rai Movie.

Mai Stati Uniti – La trama

Mai Stati Uniti è la storia di Antonio (Vincenzo Salemme), un cameriere rovinato dalla passione per il gioco, Angela (Ambra Angiolini), una segretaria single divorata dall’ansia e dagli attacchi di panico, Nino (Ricky Memphis), un ex meccanico, divorziato e senza più lavoro, Carmen (Anna Foglietta), una precaria votata unicamente allo shopping e all’apparenza, Michele (Giovanni Vernia), un giovanotto ingenuo cresciuto in uno zoo.

Tra di loro, a parte i guai, i cinque hanno ben poco in comune, anzi non si conoscono proprio. Ma vengono uniti da un notaio, e soprattutto dal destino, grazie all’eredità di un padre mai conosciuto e di cui nessuno di loro sospettava l’esistenza. Erano fratelli e non lo sapevano!

Adesso, per incassare l’eredità, tutti insieme devono portare le ceneri del padre negli United States of America e spargerle in un lago dell’Arizona.

In bilico tra commedia e verità, tra disavventure e confronti umani, tra litigate e improvvise tenerezze, tra divertimento e sentimento, inizia così il curioso viaggio oltreoceano di questa “strana famiglia” e dei suoi componenti, che finora non sono Mai Stati Uniti.

Nel cast Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno.