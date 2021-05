Dino Pirri – Lo strano caso del buon samaritano

Don Dino Pirri ha alle spalle una lunga esperienza pastorale. È stato assistente nazionale dell’Azione cattolica dei ragazzi e assistente Agesci. Per TV2000 ha condotto la trasmissione televisiva Sulla Strada, commentando il Vangelo della domenica.

In aprile è uscito il suo libro “Lo strano caso del buon samaritano. Il Vangelo per buoni, cattivi e buonisti”, edito da Rizzoli.

Il Vangelo ci racconta di un dottore della Legge che, per mettere alla prova Gesù, gli chiede come ottenere la vita eterna. Sa di dover amare Dio sopra ogni cosa e il suo prossimo come se stesso, ma si domanda chi sia, in definitiva, quel «prossimo». La risposta, in forma di parabola, la conosciamo tutti: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto…».

Se Gerusalemme è la città dell’Altissimo, Gerico sorge quasi trecento metri sotto il livello del mare. È quel fondo che – prima o poi, in una forma o nell’altra – tocchiamo tutti. Perché, come ci ricorda don Dino Pirri, «scivolare verso la depressione di Gerico non significa vivere da depravati o da nemici di Dio. Basta essere rassegnati davanti alla vita che scorre. Senza fantasia, senza sogni, senza passione».

Intrecciando la parola delle Scritture a quelle di Guccini, Gaber e Vasco Rossi, e affiancando il proprio percorso di credente a riflessioni sulla Chiesa e sulla vita quotidiana, don Dino ci guida a comprendere il senso profondo della parabola più rivoluzionaria dell’intero Vangelo, che va ben oltre l’esortazione a compiere buone azioni.

Un racconto che ci chiede di immedesimarci, di prendere posizione; che ci mette di fronte a domande capaci di interrogare tutti, credenti e non. Cosa rende felice una vita? Qual è il nostro posto nel mondo? Cosa significa amare ed essere amati? Con la spontaneità e l’ironia che l’hanno reso celebre sui social e in televisione, don Dino condivide con noi la sua esperienza personale e ci ricorda che la fede è amore e gioia prima che leggi e comandamenti.

Un invito al dialogo rivolto ai credenti che non si accontentano di risposte preconfezionate e ai non credenti che hanno voglia di confrontarsi. Senza la pretesa di trovare risposte definitive, ma con la voglia costante di continuare a cercarne.

Scheda libro

Autore: Dino Pirri

Titolo: Lo strano caso del buon samaritano. Il Vangelo per buoni, cattivi e buonisti

Editore: Rizzoli

Collana: Saggi

Pagine: 252

In libreria: 27 aprile 2021