“La locandiera” di Goldoni su Rai5

Rai Cultura propone martedì 18 maggio 2021 alle ore 15.46 su Rai5 il capolavoro di Carlo Goldoni “La locandiera”.

La commedia in tre atti viene presentata nella versione scenica del 1986, diretta da Giancarlo Cobelli, con protagonista Carla Gravina.

La locandiera è stata rappresentata la prima volta nel 1753 a Venezia dalla Compagnia Medebach al Teatro di Sant’Angelo.

La locandiera – La trama

Nella locanda di Mirandolina, a Firenze, alloggiano il conte di Albafiorita e il marchese di Forlimpopoli. Entrambi si contendono le grazie della bella locandiera: il primo con regali costosi, il secondo, scarso di mezzi economici, con espressioni di devozione.

Ospite della locanda è anche il cavaliere di Ripafratta, un misogino che si dichiara nemico capitale delle donne.

La locandiera, per non perdere clienti, astutamente fa la graziosa con tutti, facendo ingelosire, però, anche Fabrizio, cameriere innamorato della donna, considerato dal defunto padrone della locanda il marito ideale per la figlia.

La locandiera, mentre il conte si intrattiene con alcune commedianti e il marchese si è allontanato, cerca di irretire il burbero cavaliere perché non sopporta che egli disprezzi le donne. Mirandolina, allora, mettendo in campo tutta la sua arte, riesce a farlo innamorare.

Il cavaliere a questo punto si trova in una difficile situazione. Se per un verso, infatti, vorrebbe che quanto gli è accaduto rimanesse nascosto agli altri per evitare che il conte e il marchese lo prendano in giro, nello stesso tempo egli desidera dichiarare il proprio amore alla locandiera. Ben presto il cavaliere finisce per essere deriso. Ma la situazione degenera e il conte e il cavaliere si sfidano a duello. Sarà, però, Mirandolina a evitare il peggio, ponendo fine a ogni contesa.