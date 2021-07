“La bisbetica domata” di Shakespeare – Rai5

Su Rai5 la commedia di William Shakespeare “La bisbetica domata”, con la regia di Daniele D’Anza.

Tra gli interpreti Lea Padovani, Gabriele Ferzetti, Ilaria Occhini, Aroldo Tieri, Glauco Mauri.

La commedia va in onda lunedì 5 luglio 2021 alle ore 15.38.

La bisbetica domata – La trama

Sly è un calderaio che, trovato ubriaco, viene portato da un gentiluomo nel suo castello. Al risveglio Sly viene convinto di essere un nobile rinsavito dopo una lunga malattia. Viene così invitato ad assistere ad una commedia che ha la seguente trama.

Caterina e Bianca sono le figlie di un ricco signore di Padova. La prima bizzosa e intrattabile, mentre la seconda, Bianca, è dolce ed è corteggiata da Gremio e Ortensio.

Battista non intende dare il suo consenso al matrimonio di Bianca finché non si sarà trovato un marito anche per Caterina.

Bianca ha anche un terzo pretendente, Lucenzio, figlio di un mercante di Pisa, che riesce a frequentare la casa della donna fingendosi precettore.

Intanto ad un uomo ricco proveniente da Verona, Petruccio, viene proposta la mano della bisbetica Caterina.

Petruccio accetta la proposta attratto dalla ricca dote. Comincia così a corteggiare Caterina e, nonostante i rifiuti della giovane, Petruccio ottiene il consenso di Battista alle nozze.

Al matrimonio Petruccio arriva mal vestito e a cavallo di un ronzino. Inoltre, alla fine della cerimonia, Petruccio costringe Caterina a partire con lui senza prendere parte al banchetto preparato per loro. L’obiettivo di Petruccio è chiaro, vuole “domare” Caterina. La sottopone, pertanto, a numerose privazioni. La donna, infatti, non riesce a mangiare perché il cibo è mal cucinato, non prende sonno poiché il letto non è ben preparato. Insomma viene messo a dura prova il suo carattere. Tutto ciò al fine di rendere Caterina docile e obbediente.