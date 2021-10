“Il barbiere di Siviglia” di Rossini al Teatro alla Scala

Riccardo Chailly – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano una nuova produzione de “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

In scena per sei rappresentazioni, l’opera è presentata nell’edizione critica di Alberto Zedda del 2014.

- Advertisement -

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

Debutto alla Scala del regista Leo Muscato, che si avvale di scene di Federica Parolini e costumi di Silvia Aymonino oltre che delle luci di Alessandro Verazzi e dell’apporto coreografico di Nicole Kehrberger.

Si tratta della prima nuova produzione con il pubblico in sala dall’inizio della pandemia.

Tra le novità della produzione anche la reintroduzione del sistro, strumento prescritto da Rossini in tre passaggi della partitura (“Ecco ridente in cielo”, il finale I “Mi par d’esser con la testa” e il quintetto “Bricconi! Birbanti!”) e ricostruito dal direttore d’orchestra e ricercatore Simone Fermani.

Il Barbiere di Siviglia fa parte di un trittico buffo rossiniano che ha aperto l’attività del Teatro dopo la pausa estiva. Lo scorso 10 settembre L’italiana in Algeri è andata in scena con la bacchetta di Ottavio Dantone nello storico allestimento di Ponnelle, mentre dal 13 ottobre Diego Fasolis torna a dirigere Il turco in Italia con Erwin Schrott e Rosa Feola, nell’allestimento di Roberto Andò che fu interrotto dalla pandemia dopo la prima il 22 febbraio 2020.

Il barbiere di Siviglia – Personaggi e interpreti

- Advertisement -

Figaro: Mattia Olivieri;

Rosina: Svetlina Stoyanova;

Conte di Almaviva: Maxim Mironov / Antonino Siragusa;

Bartolo: Marco Filippo Romano;

Basilio: Nicola Ulivieri;

Fiorello/Ufficiale: Costantino Finucci;

Berta: Lavinia Bini.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Il Barbiere di Siviglia va in scena il 30 settembre; 2, 5, 9, 11, 15 ottobre 2021 (ore 20).

Giovedì 30 settembre l’opera sarà trasmessa in diretta da Rai Radio Tre.