“Stai lontana da me”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie va in onda mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 21.10 il film “Stai lontana da me” per la regia di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano e Ambra Angiolini.

Stai lontana da me – La trama

Jacopo è il miglior consulente matrimoniale su piazza: dategli una coppia ormai alla deriva e lui in men che non si dica ne farà un esempio di vita coniugale! Purtroppo l’unico caso che non riesce a risolvere è proprio il suo: da sempre infatti porta una sfortuna nera a tutte le donne che si fidanzano con lui!

Alcune finiscono al Pronto Soccorso, altre ci rimettono la carriera e ad un certo punto l’unico rimedio diventa la fuga. Jacopo lo sa e, proprio per evitare disastri, impara a fuggire per primo.

Ma un giorno incontra Sara, una bella e ambiziosa architetta, della quale si innamora perdutamente. Lei lo ricambia, decisa ad amarlo e a resistere alle sventure che cominceranno a pioverle addosso, ma l’impresa non sarà facile.

Riuscirà il loro amore a sopravvivere a tanta sfortuna?



Nel cast Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgia Cardaci, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Fabrizia Sacchi.