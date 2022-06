“Genitori quasi perfetti”, film su Rai5

Su Rai5, per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”, va in onda lunedì 13 giugno 2022 alle ore 22.15 il film di Laura Chiossone “Genitori quasi perfetti”.

Genitori quasi perfetti – La trama

Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni di suo figlio Filippo si rivela un’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori.

Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall’animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli.

Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo intellettuali, richieste stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prende una piega del tutto inaspettata.

Nel cast Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich, Francesco Turbanti, Paolo Mazzarelli, Marina Occhionero, Nicolò Costa.