“Il turco in Italia” di Gioachino Rossini su Rai5

Erwin Schrott nell’Opera “Il turco in Italia” di Rossini – Foto Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Su Rai5, mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 21.50, “Il turco in Italia” di Gioachino Rossini nell’edizione andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2021.

Il dramma buffo in due atti, su libretto di Felice Romani, è la tredicesima opera di Rossini, scritta all’età di ventidue anni per il Teatro alla Scala nel 1814.

Sul podio il Maestro Diego Fasolis.

La regia è di Roberto Andò ispirata a Italo Calvino.

Le scene e le luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Nanà Cecchi. Video di Luca Scarzella.

Il turco in Italia viene eseguito nell’edizione critica della Fondazione Rossini di Pesaro a cura di Margaret Bent. Non sono previsti tagli se non in alcuni recitativi (peraltro non di pugno di Rossini), mentre vengono eseguite le arie di Narciso “Un vago sembiante” (n° 3bis) e di Geronio “Se ho da dirlo avrei molto piacere” (n° 11bis). L’aria di Fiorilla del secondo atto viene eseguita con le variazioni originali di Rossini.

Il turco in Italia – Personaggi e interpreti

Selim: Erwin Schrott;

Donna Fiorilla: Rosa Feola;

Don Geronio: Giulio Mastrototaro;

Don Narciso: Antonino Siragusa;

Prosdocimo: Alessio Arduini;

Zaida: Laura Verrecchia;

Albazar: Manuel Amati.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

La regia televisiva è di Arnalda Canali.