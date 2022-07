“Tosca” di Puccini su Rai5

Anna Netrebko al Teatro alla Scala nella Tosca di Puccini – Ph. Brescia e Amisano @ Teatro alla Scala

Tosca, la celebre opera di Giacomo Puccini che il 7 dicembre 2019 ha aperto la Stagione del Teatro alla Scala, viene proposta venerdì 1 luglio 2022 su Rai5 alle ore 10.00.

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

L’allestimento è di Davide Livermore, che dopo il debutto scaligero con Tamerlano di Händel ha collaborato con il Maestro Chailly per Don Pasquale di Donizetti e Attila di Verdi. Con lui la squadra formata da Giò Forma per le scene, arricchite dai video di D-wok e illuminate da Antonio Castro, e da Gianluca Falaschi per i costumi.

Sul palcoscenico nomi di fama mondiale: Anna Netrebko, Francesco Meli, Luca Salsi.

Anna Netrebko è alla sua quarta inaugurazione scaligera. Ha interpretato un vastissimo repertorio in tutti i teatri del mondo con i direttori e i registi più prestigiosi. Ha recentemente interpretato Tosca al Metropolitan e a Monaco.

Francesco Meli, è al suo terzo 7 dicembre. Ha debuttato alla Scala nel 2004. La parte di Cavaradossi è il suo primo Puccini alla Scala.

Secondo 7 dicembre per Luca Salsi dopo Andrea Chénier con Riccardo Chailly nel 2017. È tra i più affermati baritoni a livello internazionale.

Tosca, presentata nell’edizione critica a cura di Roger Parker per Ricordi, è un punto nodale del progetto pucciniano con cui Riccardo Chailly sta riportando al Piermarini le opere del compositore di Lucca in letture che tengono conto delle ricerche più aggiornate: iniziato con Turandot con il finale di Luciano Berio, il progetto è proseguito con La fanciulla del West con l’orchestrazione originale di Puccini, Madama Butterfly nella prima versione (7 dicembre 2016) e Manon Lescaut nella prima versione.

Tosca – Personaggi e interpreti

Floria Tosca: Anna Netrebko;

Mario Cavaradossi: Francesco Meli;

Il barone Scarpia: Luca Salsi;

Angelotti: Carlo Cigni;

Sagrestano: Alfonso Antoniozzi;

Spoletta: Carlo Bosi;

Sciarrone: Giulio Mastrototaro;

Un carceriere: Ernesto Panariello.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala.

Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

Maestro del Coro e del Coro di Voci Bianche Bruno Casoni.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.