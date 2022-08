“Cyrano de Bergerac” su Rai5

- Advertisement -

Si apre con una rilettura dell’opera teatrale “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand il ciclo di quattro prime serate che Rai Cultura dedica ad Alessandro Preziosi.

Lo spettacolo da lui diretto e interpretato, in onda sabato 6 agosto 2022 alle ore 21.15 su Rai5, è stato registrato al Teatro Quirino “Vittorio Gassman” di Roma nel 2013.

Preziosi toglie al guascone il proverbiale naso e concentra la tensione narrativa sui nobili valori che animano l’azione dello spadaccino più famoso della storia del teatro.

Sottraendo alla vista degli spettatori il simbolo della deformità che rende l’amore di Rossana un universo inaccessibile al protagonista, il fulcro di questo Cyrano è il senso di inadeguatezza e l’epicità sentimentale propria delle grandi personalità rispetto al comune sentire dell’amore, dell’amicizia e in genere rispetto alla coerenza con la quale compiere, in un labirinto di scelte, la più giusta per sé e per i propri valori.

Interpreti, oltre a Preziosi, Veronica Visentin, Massimo Zordan, Emiliano Masala, Marco Canuto, Benjamin Stender.