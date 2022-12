“Vetro e opera lirica. Soffi d’arte”, mostra a Milano

Lucio Perna, Caos e armony: questo è il mondo, 2022, vetro soffiato, acciaio e legno

Al Castello Sforzesco di Milano è aperta al pubblico fino al 30 aprile 2023 la mostra “Vetro e opera lirica. Soffi d’arte”, un omaggio all’opera lirica attraverso le creazioni inedite di venti artisti contemporanei.

Allestita nelle sale del Museo degli Strumenti Musicali, l’esposizione è curata da Fiorella Mattio e Sandro Pezzoli ed è realizzata dal Castello Sforzesco insieme al Comitato Vetri di Laguna di Venezia, in occasione dell’Anno Internazionale del Vetro.

Sono venti gli artisti, legati dal comune interesse per il melodramma ma provenienti da ambiti diversi – dalla pittura alla scultura, dal design alla fotografia –, che sono stati invitati a realizzare un’opera inedita in vetro ispirata al mondo della lirica. Ogni opera esposta (scultura, installazione o oggetto di design, in vetro soffiato, vetro modellato, vetro inciso, spesso in unione ad altri materiali) è accompagnata da una citazione dal mondo musicale che ne suggerisce una chiave di lettura, mentre un QRCode presente sulla didascalia permette di accedere a un approfondimento sull’artista e sull’opera.

- Advertisement -

Dalle Sale del Museo degli Strumenti Musicali, passando attraverso la Sala della Balla, la visita può proseguire in Sala Castellana, dove è possibile visitare la collezione Bellini-Pezzoli di vetri artistici e di design contemporanei, recentemente donata al Castello ed esposta permanentemente.

In occasione della mostra, è stato pubblicato il volume “Vetro e opera lirica”, edito da Marsilio.

I venti artisti: Maria Christina Hamel, Lucio Perna, Joan Crous, Gala Carlota Fernández Montero, Montserrat Duran Muntadas, Maria Grazia Rosin, Andrea Zepponi, Marina e Susanna Sent, Aristide Najean, Lino Tagliapietra, Camillo Triulzi, Laura Panno, Silvia Levenson, Natalia Saurin, Matteo Seguso, Silvia Listorti, Giovanni Soccol, Pasquale Gadaleta, Violetta Uboldi, Yolanda Tabanera.