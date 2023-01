“Salome” di Strauss al Teatro alla Scala

Salome 2021 – Ph. Brescia e Amisano @ Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 14 gennaio 2023 torna il capolavoro di Richard Strauss “Salome“, dramma in un atto su libretto di Edwig Lachmann, andato in scena esclusivamente per la ripresa televisiva nel 2021.

L’allestimento di Salome di Damiano Michieletto incontra finalmente il pubblico per sei rappresentazioni dal 14 al 31 gennaio 2023 con Axel Kober (14, 17, 24, 31) e Michael Güttler (20 e 27 gennaio) ad alternarsi sul podio.

Grande attesa per il debutto scaligero nei panni della protagonista di Vida Miknevičiūtė, che proprio come Salome è balzata all’attenzione internazionale a Vienna nel 2022 e che anche in questi giorni è protagonista di uno spettacolo di Michieletto, Jenůfa a Berlino.

Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti.

La coreografia è di Thomas Wilhelm, ripresa da Erika Rombaldoni.

Salome – Personaggi e interpreti

Herodes: Wolfgang Ablinger-Sperrhacke;

Herodias: Linda Watson;

Salome: Vida Miknevičiūtė;

Jochanaan: Michael Volle (14, 17, 20, 24, 27 gen.) / Tomasz Konieczny (31 gen.);

Narraboth: Sebastian Kohlhepp;

Ein Page der Herodias: Lioba Braun.

Orchestra del Teatro alla Scala.

Salome – Le date

Sabato 14 gennaio 2023 ore 20 – turno Prime;

Martedì 17 gennaio 2023 ore 20 – turno A;

Venerdì 20 gennaio 2023 ore 20 – turno C;

Martedì 24 gennaio 2023 ore 20 – turno B;

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 20 – fuori abbonamento;

Martedì 31 gennaio 2023 ore 20 – turno D.