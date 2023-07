“Le baruffe” di Giorgio Battistelli su Rai5

Su Rai5 giovedì 6 luglio 2023 alle ore 21.15 va in onda “Le baruffe“, l’opera di Giorgio Battistelli andata in scena al Teatro La Fenice di Venezia nel febbraio 2022.

L’opera è liberamente tratta dalla commedia veneziana “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni (1762), su libretto di Damiano Michieletto e dello stesso Battistelli.

La regia è di Damiano Michieletto, che per la realizzazione della sua lettura si è avvalso della collaborazione di Paolo Fantin per le scene, Carla Teti per i costumi, Alessandro Carletti per il light design, Thomas Wilhelm per i movimenti coreografici.

Enrico Calesso sarà alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

Nel cast, per i ruoli principali, Alessandro Luongo nel ruolo di padron Toni; Valeria Girardello in quello di madonna Pasqua; Francesca Sorteni (Lucietta); Enrico Casari (Titta-Nane); Marcello Nardis (Beppo); Rocco Cavalluzzi (padron Fortunato); Loriana Castellano (madonna Libera); Francesca Lombardi Mazzulli (Orsetta); Silvia Frigato (Checca); Pietro Di Bianco (padron Vicenzo); Leonardo Cortellazzi (Toffolo), Federico Longhi (Isidoro).

Nei ruoli comprimari del comandador e di Canocchia, rispettivamente Emanuele Pedrini e Safa Korkmaz.

Maestro del Coro Alfonso Caiani.