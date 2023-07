“Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)”, film su Rai5

Su Rai5 martedì 18 luglio 2023 alle ore 21.14 va in onda il film di Tom Edmunds “Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)“.

Nel cast Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Freya Mavor, Christopher Ecclestone, Marion Bailey.

Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) – La trama

William è un giovane scrittore profondamente insoddisfatto della sua vita che, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie, killer professionista prossimo alla pensione, per porre fine ai propri tormenti.

Con un contratto firmato, William attende di morire entro una settimana ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: trova un editore, si fidanza con la ragazza dei suoi sogni, e di conseguenza non ha più voglia di morire.

Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile… quindi William ha una settimana per sfuggire al killer che lui stesso ha pagato.