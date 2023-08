“Eduardo e Cristina” di Rossini su Rai5

“Eduardo e Cristina” di Gioachino Rossini inaugura la 44esima edizione del Rossini Opera Festival alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

L’opera, presentata nella prima esecuzione assoluta dell’edizione critica della Fondazione Rossini, curata da Alice Tavilla e Andrea Malnati, viene proposta da Rai Cultura venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21.14 su Rai5.

Sul podio il Maestro Jader Bignamini.

La regia, le scene, i costumi, le luci e la coreografia sono di Stefano Poda.

“Eduardo e Cristina” dramma in due atti di T.S.B, è andata in scena per la prima volta il 24 aprile 1819 al Teatro San Benedetto di Venezia.

Eduardo e Cristina – Personaggi e interpreti

Carlo: Enea Scala;

Cristina: Anastasia Bartoli;

Eduardo: Daniela Barcellona;

Giacomo: Grigory Shkarupa;

Atlei: Matteo Roma.

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Coro del Teatro Ventidio Basso.

Maestro del Coro Giovanni Farina.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.