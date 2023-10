“Io Capitano”, nel film di Garrone il viaggio epico dei migranti

È nelle sale cinematografiche il nuovo film di Matteo Garrone “Io Capitano“, presentato in concorso all’80a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il noto regista, che ha scritto la sceneggiatura del film con Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri, affronta un tema di grande attualità: l’emigrazione dal continente africano verso l’Europa.

Io Capitano racconta, infatti, il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa.

“Io Capitano – ha affermato Matteo Garrone – nasce dall’idea di raccontare il viaggio epico di due giovani migranti senegalesi che attraversano l’Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire un sogno chiamato Europa. Per realizzare il film siamo partiti dalle testimonianze vere di chi ha vissuto questa odissea contemporanea e abbiamo deciso di mettere la macchina da presa dal loro punto di vista, in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere dalla nostra angolazione occidentale, nel tentativo di dar voce, finalmente, a chi di solito non ce l’ha”.

Scheda film

Titolo: Io Capitano

Regia: Matteo Garrone

Cast: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doudou Sagna, Khady Sy, Venus Gueye, Cheick Oumar Diaw, Joe Lassana, Mamadou Sani, Bamar Kane

Durata: 121 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 7 settembre 2023